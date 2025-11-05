Omahi destaca su conexión con Sergio Mayer Mori en La Granja VIP, ¿seguirá la amistad?

Omahi aceptó que su experiencia en La Granja VIP tuvo sus aspectos positivos como la intensa conexión que logró forjar con Sergio Mayer Mori, quien por cierto se colocó en el ojo del huracán luego de que se coronara como capataz por tercera semana ... ¿será que el creador de contenido y el músico se animen a colaborar en un futuro?

¡Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, arremetió contra Rey Grupero! TV Azteca [VIDEO] Nos visitó Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, y además de enviarle certeros mensajes a Rey Grupero, habló de Lola y del Legado. ¡Ordeñando el Chisme!

¿Qué dijo Omahi de su amistad con Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Omahi, quien el pasado domingo 02 de noviembre se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP luego de las salidas de Carolina Ross y Sandra Itzel, sostuvo una amena charla con nuestra host digital Mallezaa en la que reconoció que aunque ser peón lo dejó tremendamente agotado hay algo de La Granja VIP con lo que sí quiere quedarse: su relación cercana con Sergio Mayer Mori.

"Yo creo que a Sergio terminé conociéndolo bastante bien", consideró Omahi luego de que Mallezaa le comentara que seguramente existieron celebridades de La Granja VIP que se abrieron con él más que otras, algo que el influencer aceptó.

"Sergio es como una cebolla -como Shrek-, siento que no se muestra tal cual, pero hicimos una bonita conexión de amistad donde se sintió a gusto de contarme cosas muy personales, de contarme cosas que había vivido muy fuertes", expresó Omahi.

Para los fans del 24/7, quedó comprobado que Sergio Mayer Mori y Omahi sostuvieron en varias ocasiones pláticas en las que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se abrió como nunca antes, por lo que ahora sólo queda una duda en el aire: ¿la amistad permanecerá tras el juego?

Aunque se trata de una especulación, algunos fans se comenzaron a ilusionar con la posibilidad de ver una colaboración entre Sergio Mayer Mori y Omahi en algún momento... ¡todo podría ocurrir, y más cuando se trata del mundo digital!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: