Muere reina de belleza en accidente de motocicleta; así ocurrió la tragedia

Los accidentes en carretera han dejado historias lamentables dentro de la comunidad de esta zona del país. Ante eso, dicho trayecto acaba de cobrar la vida de una reina de belleza que sufrió precisamente un accidente de motocicleta. La joven tenía un vínculo importante con su comunidad, que sigue absorbiendo el golpe de la noticia. Aquí los detalles.

Escalofriantes leyendas, impactantes accidentes... ¡Semana extrema! [VIDEO] La Semana extrema estuvo cargada de escalofriantes leyendas e impactantes accidentes, además de las mejores recetas, entrevistas exclusivas y mucho más.

Te puede interesar - He aquí el compilado de accidentes más trágicos del momento.

¿Quién es la reina de belleza fallecida en un accidente de motocicleta?

Esta historia está siendo un total impacto para las personas que conocieron a la Reina de Belleza en la comunidad de La Blanca. Esta zona forma parte del municipio de San Marcos, donde la joven inició su historia de éxito siendo coronada como reina en el 2024. Los primeros reportes indican que se dirigía en la carretera a Quetzaltenango, conocida por ser una zona altamente peligrosa y con altos índices de accidentes.

Al momento no se sabe más sobre las causas del incidente, mismo que se dio a la altura de la aldea Los Encuentros, cerca de Coatepeque. Se indica que tras el siniestro, la joven fue trasladada precisamente al hospital de dicha zona. Lamentablemente después de unas horas falleció por la gravedad de las lesiones ocurridas en el percance de la carretera.

REINA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.



Lamenta la partida de:



Marianela Hernández Pérez

Señorita La Blanca 2023



Marianela representó a La Blanca en REINA DEPARTAMENTAL 2024.



Enviamos nuestras condolencias a su madre y hermanos hasta Chiquirines, La Blanca.



DESCANSA EN PAZ 🕊️ pic.twitter.com/VdcgedeGUb — Reina Departamental San Marcos (@RDSanMarcos) August 28, 2025

¿Quién era Alondra Marianela, muerta en accidente de motocicleta?

Ella era una joven guatemalteca de la comunidad de La Blanca, que es una zona que colinda con el sur de México. Alondra comenzaba su historia como referente en el ámbito local tras ganar esta importante mención dentro de las tradiciones de esa zona. Participó de diversos eventos a nivel social-cultural tras su mención como Reina de Belleza el año pasado.

No se sabe si estaba sola, si viajaba con alguien más, si ella manejaba la moto o demás cuestiones. Mientras tanto, una familia llora la partida de una hija que se ganaba el cariño de más personas gracias a su participación en estos espectáculos locales.

Seguir leyendo - ¿Qué le pasó a esta influencer para terminar muerta?