¡No cesa la violencia en Tepito y se vuelven a armar los plomazos!
En el ‘barrio bravo’ de Tepito se armaron los plomazos y el gatillero huyó entre las calles; al momento no hay detenidos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
La violencia no para en Tepito, donde se armaron los plomazos en una zona, donde según los vecinos, sería un punto de venta de sustancias ilegales. Tras los disparos, el responsable huyó entre las calles y al momento hay reporte de detenidos. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
