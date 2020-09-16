Mujer despide a un ser querido bailando reguetón arriba de su ataúd y se vuelve viral en internet. (VIDEO)

Una mujer se volvió viral en las redes sociales por perrear sobre el ataúd de un difunto. La chica, de origen colombiano, se subió a un féretro para mover las caderas al ritmo de una canción de reguetón.

El video fue publicado por un usuario de Twitter llamado David Cardona, quien escribió el siguiente mensaje:

Si mi entierro no va a ser así, entonces no quiero morir

Si mi entierro no va a ser así, entonces no quiero morir. pic.twitter.com/asOPsmlAL2 — Cardona (@DavidCardona_5) September 13, 2020

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Bastaron algunas horas para que el filme se viralizara por todo internet, dividiendo la opinión de los usuarios de las redes sociales.

Algunos internautas sostuvieron que era una falta de respeto abrir el ataúd para bailar el polémico género musical; sin embargo, otros apoyaron la iniciativa de despedir con alegría al difunto.

En el clip se puede apreciar a la mujer rodeada de mucha gente, la cual comienza a aplaudirle y a gritarle al ver sus espectaculares movimientos arriba del féretro.

La identidad de la chica colombiana es incierta, pero los cibernautas destacaron el buen ritmo que tiene para “perrear”.

El video ganó más de 10 millones de reproducciones y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar:

Cada uno verá cómo honra a sus muertos. Ante todo, respeto por las culturas y si no les agrada pues ni modo, ustedes ni son los que perrean y mucho menos el muerto

Semejante talento para perrear y llorar a la vez

Vaya manera de despedirse. Creo que esta sí es una forma honesta de decir adiós. Quizás el fallecido vivió así su vida, ¿por qué criticar a quien hace algo diferente?

No es la primera vez que un funeral toma un camino inesperado, pues en Estados Unidos se puso de moda despedir a los difuntos con el cadáver fuera del féretro.

Jesús Diaz Beato, quien falleció debido a 15 disparos, fue despedido sentado en una silla y con un cigarro en la mano derecha.

#Jesus Fernando de Jesus Diaz Beato propped up in chair with eyes open at his… https://t.co/Rfz1ZwFiDW via #hng pic.twitter.com/d5NxP5265U — †avistock Reeves (@TavistockReeves) March 12, 2016

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