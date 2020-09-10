Desde que comenzó la pandemia ocasionada por el coronavirus, las denuncias que se han presentado en las redes sociales han incrementado de forma sorprendente.

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Recientemente, se dio a conocer una queja en contra de una mujer, quien fue apodada como ‘Lady Argentina’, luego de que insultara a su vecina; incluso, la llamó ‘india’, en un lugar de la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México.

La originaria de Argentina se volvió viral y tendencia en todas las redes sociales, gracias a sus faltas de respeto por querer evitar que un árbol fuera derribado.

Vos sos una ignorante. Lo único que te preocupa es que corten los árboles. Cortar árboles es ignorancia

Fueron las palabras que mencionó la mujer, que más tarde fue bautizada como #LadyArgentina.

Conducta reprobable que esperamos se erradique de nuestra colonia. pic.twitter.com/FtlmE2Oe3J — Residentes Hipódromo (@ARHipodromo) September 8, 2020

En medio de la discusión y tras oponerse a la tala del árbol, la implicada se acercó a la mujer que sostenía la cámara para grabar el momento y la ofendió con comentarios racistas.

Vos eres una india

El hombre que acompañaba a la nueva enemiga de las redes sociales golpeó la cámara, una situación que le dio la vuelta al mundo, pues incluso un gran sector de los usuarios de plataformas digitales ya buscan que los extranjeros sean deportados a su país.

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