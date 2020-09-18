El uso del cubrebocas es una de las medidas obligatorias para evitar contagios de Covid-19; sin embargo, más de una persona se ha negado a utilizar este artículo y ha salido a la calle sin las medidas de sanidad adecuadas.

Tal es el caso de esta chica de identidad desconocida, quien entró a un establecimiento de comida rápida sin cubrebocas. Los encargados del lugar se negaron a atenderla y le exigieron seguir el protocolo.

La mujer se enfureció ante la respuesta de los empleados y se subió a la barra del restaurante para exigir su comida. La susodicha gritaba que tenía hambre y que quería ser atendida de inmediato.

Los hechos ocurrieron en Fresno, Estados Unidos, donde algunas personas alcanzaron a grabar a la polémica mujer. Más tarde, el video fue difundido en las redes sociales y las acciones de la dama se viralizaron por todo el internet.

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Al final de la cinta, la mujer salió del restaurante gritando y agrediendo a todas las personas que la estaban grabando. El clip se volvió viral y más de un cibernauta condenó sus escandalosas acciones.

No es la primera vez que una persona se vuelve viral por salir a la calle sin cubrebocas; en internet, circulan videos de sujetos quejándose por el uso de la mascarilla.

Algunas celebridades también han arremetido contra el uso del cubrebocas, tal es el caso de Miguel Bosé, quien hace unos meses convocó a una marcha para evitar el uso de dicho artículo.

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