¡Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, arremetió contra Rey Grupero!

Nos visitó Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, y además de enviarle certeros mensajes a Rey Grupero, habló de Lola y del Legado. ¡Ordeñando el Chisme!

Omahi, el tercer eliminado de La Granja VIP, sentenció que nominación fue injusta y que no es el único que ha ‘dormido mucho’ en el reality. ¿Fue así? ¡Ojo a lo que reveló tras su polémica con Rey Grupero y a lo que ventiló de Lola y su Legado. ¡Revive lo mejor en Ordeñando el Chisme!

La Granja VIP
