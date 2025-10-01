Al Extremo | Programa 1 de octubre del 2025

Revive el programa del 1 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reporta el caso del hombre de la GAM que asesinaron juntos a su esposa con 3 balazos, Rahmar Villegas nos presume los imperdibles tacos de cabeza de Héroes de Padierna, Jessy Portillo nos regaló sus mejores carcajadas y mucho más. ¡Al Extremo!