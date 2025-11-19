Al Extremo | Programa 19 de noviembre del 2025

Revive el programa del 19 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reportó el caso del tráiler que le pasó encima a una mujer de 45 años en Naucalpan, Rahmar presumió unos jochos bien monchosos de la Ajusco, Sergio hizo inesperadas confesiones en La Granja VIP, lo que Jessy Portillo escuchó, pero no juzgó y mucho más. ¡Al Extremo!