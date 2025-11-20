inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 20 de noviembre del 2025

El caso del chofer que atropelló a un transeúnte en Martín Carrera, unas deliciosas gorditas legendarias y el sentido homenaje a Selena. ¡Al Extremo!

Revive el programa del 20 de noviembre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril expuso la historia del transeúnte que atropellaron en Martín Carrera, Rahmar nos presumió unas deliciosas gorditas legendarias, ‘La Chicuela’ platicó con Pete Astudillo del sentido homenaje a Selena y las confesiones hilarantes que escuchó Jessy Portillo. ¡Al Extremo!

