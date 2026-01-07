Al Extremo | Programa 7 de enero del 2026

Revive el programa del 7 de enero 2026 de Al Extremo: Rahmar Villegas presumió los tacos de mariscos más rifados de la CDMX y contó los detalles de su búsqueda para cumplir un deseo de Reyes, ‘El Diablo’ Becerril contó la historia del fatal accidente en Pino Suárez y Jessy Portillo nos regaló instantes hilarantes. ¡Al Extremo!