Al Extremo | Programa 9 de octubre del 2025

Revive el programa del 9 de octubre 2025 de Al Extremo: ‘El Diablo’ Becerril reporta el desastre que se armó luego del cerro que se desgajó en la carretera federal México-Toluca, Rahmar nos presume el platillo estrella de la Feria Nacional del Mole, lo que Jessy Portillo escuchó sin juzgar y mucho más. ¡Al Extremo!