Toman impactante decisión tras la muerte del influencer “El Jerry”

La incertidumbre es algo que rodea este caso donde un influencer de origen sinaloense fue acribillado por al menos cuatro sujetos cuando viajaba a bordo de una camioneta, esto con un acompañante, quien se presume manejaba en esos momentos del atentado. Este es el caso de Gerardo Moya, conocido en el mundo digital como El Jerry.

¿Qué pasó con este influencer y por qué ya no hay rastro de él?

Este 17 de noviembre la situación alrededor de El Jerry sigue con diversas preguntas. Sin embargo, algo que destacó en las horas recientes es que sus redes sociales fueron bajadas de la red. Su cuenta de Instagram y TikTok con miles de seguidores fueron borradas y existen serios cuestionamientos de si esto fue decisión de la familia, las autoridades o los grupos delincuenciales.

Según los testimonios, cuatro hombres los encontraron en el camino desde un Jetta y descargaron todo lo que pudieron sobre ambos hombres. Con ello, el pánico reinó entre los ciudadanos que estaban cercanos al atentado y tras la llegada de las autoridades, indicaron que ambos fallecieron en el momento.

En ese sentido, la familia no se ha pronunciado en ningún sentido. Todo lo que se sabe sobre el caso es gracias a los medios de comunicación o las propias redes sociales, pues al ser un caso relacionado con grupos criminales… existe nerviosismo alrededor.

¿Por qué hay poca información de este influencer de Sinaloa?

Tal como se supo desde el principio, el joven de 25 años acostumbraba compartir sus vivencias relacionadas con los lujos, fiestas, portación de armas y cuestiones asociadas a la cultura del crimen organizado. Por ello, algunos expertos afirman que estaba en una posición donde tuvo que elegir algún bando delincuencial. Ante eso, algunos rumores indican que el bando contrario al que él apoyaba, fue el causante de tan fatídica muerte.