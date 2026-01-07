¡Rahmar busca a Sebastián Lara García para cumplirle su deseo de Reyes!
En Al Extremo estamos en una importante misión. Y es que Rahmar compartió un video donde revela que está buscando a Sebastián Lara García, un chico que escribió una enternecedora carta a los Reyes Magos. Nuestro querido Rahmar especificó que cumplirá el deseo del pequeño al más puro estilo de La pura sabrosura. ¡Si lo conoces, avísale que lo estamos buscando!