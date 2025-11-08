ÚLTIMA HORA: Muere querida actriz mexicana que brilló en El Chavo del 8

Este viernes 7 de noviembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA), confirmó la muerte de la actriz María del Carmen Vela, mejor conocida como Maricarmen Vela a los 87 años de edad, quien durante una breve etapa, brilló en El Chavo del 8, producción que además de hacerse famosa en México, lo hizo en varios países de Sudamericana.

“La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, publicó la ANDA en sus redes sociales.

¿A quién interpretó Maricarmen Vela en el Chavo del 8?

Maricarmen Vela tuvo una breve participación en El Chavo del 8 junto a Chespirito y un elenco que llegó a los corazones de millones de personas al interpretando a Gloria, amor platónico de Don Ramón y la tía de Paty, quien a su vez era el amor imposible de El Chavo del 8.

Gloria llegó un día a la vecindad de El Chavo del 8, ocupando un departamento del segundo piso, justo arriba de la casa de Quico y Doña Florinda, flechando de inmediato a Don Ramón (interpretado por Ramón Valdéz), y desde entonces se convirtió en un ícono por robarse el corazón de uno de los personajes más queridos.

Se fue la gran actriz Maricarmen Vela a los 87 años de edad.

Crédito a quien corresponda. pic.twitter.com/3fUqUxWi1O — Marco Jimenez (@VipergtsrtMarco) November 8, 2025

Cabe mencionar que Gloria, la tía de Paty, fue interpretada por varias actrices como Maribel Fernández, Regina Torné, Olivia Leyva y Maricarmen Vela.

Además de participar en novelas y series, Maricarmen Vela también actuó en algunas películas como "Música de siempre", "El hombre y el monstruo", "El mundo de los vampiros", "Dos locos en escena", "Entrega inmediata" y "Un par de roba chicos".

¿De qué murió Maricarmen Vela, actriz que brilló en El Chavo del 8?

La Asociación Nacional de Actores no reveló las causas del fallecimiento de Maricarmen Vela, además de que los familiares de la actriz mexicana de origen español tampoco se han pronunciado al respecto.