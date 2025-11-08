Revelan que Juan Gabriel estuvo 3 semanas en coma, mucho antes de morir

En los últimos días, un nuevo documental sobre Juan Gabriel ha reavivado la curiosidad hacia los pasajes menos conocidos de la vida del icónico cantautor. Recientemente en una entrevista Aída Cuevas, quien fue una de sus amigas más cercanas, habló sobre un grave problema de salud que “El Divo de Juárez” enfrentó mucho antes de su muerte.

Aída Cuevas reveló que Juan Gabriel estuvo intubado

En un programa de entrevistas nacional, Aída Cuevas reveló que el cantautor llegó a estar intubado por complicaciones de una neumonía. “Lo indujeron al coma”, dijo.

De acuerdo con la intérprete, “El Divo de Juárez” estuvo en coma 3 semanas y sus allegados temieron por su vida. “La verdad es que teníamos miedo”, admitió.

Sin embargo, Aída Cuevas considera que gracias a la intervención médica pudo recuperar la voz, y además Juan Gabriel logró salir con éxito de esa etapa. En su momento, quien se encargó de todas las decisiones difíciles que tener a un ser querido con una complicación médica así, fue su hijo Iván Aguilera.

Aunque ya ha pasado casi una década de su fallecimiento, siguen surgiendo datos sobre la vida de Juan Gabriel y las personas que fueron cercanas a él han comenzado a hacer revelaciones impactantes sobre el cantautor. Hace un par de días, para Ventaneando Mariana Seoane confesó que ella estaba al tanto del abuso sexual que Juan Gabriel sufrió a los 13 años de edad. “Yo fui su mejor amiga los últimos 15 años”, dijo.