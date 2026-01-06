inklusion logo Sitio accesible
¡Rosca de tacos de pastor! La mejor manera de festejar Día de Reyes

Rahmar se lució y nos mostró la mejor manera de festejar el Día de Reyes con una joyita gastronómica de La pura sabrosura: ¡rosca de tacos de pastor!

Si alguien sabe combinar los mejores sabores con el Día de Reyes, es Rahmar. Y es que ahora nos presumió una joya gastronómica con lo mejor de dos ‘universos': la rosca de tacos. ¡Treinta tacos de pastor negro y pastor rojo con niño Dios incluido! ¿Te resistirías a probarla? ¡Garantizada por La pura sabrosura.

