Taquería y Parrilladas “El Unicornio": La mejor de Magdalena Contreras, con gran variedad de tacos

El chef Rahmar nos lleva en el Día del Unicornio a la mejor taquería en Magdalena Contreras: Taquería y Parrilladas “El Unicornio”, un establecimiento donde hay gran variedad de tacos al mejor sabor. El precio de cada uno va desde los $12 hasta los $20 pesos mexicanos por lo que este lugar cuenta con la garantía de La Pura Sabrosura.