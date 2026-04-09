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Taquería y Parrilladas “El Unicornio": La mejor de Magdalena Contreras, con gran variedad de tacos

Tacos de suadero, aguja, longaniza, tripa, campechanos, gringas; todo al mejor sabor

El chef Rahmar nos lleva en el Día del Unicornio a la mejor taquería en Magdalena Contreras: Taquería y Parrilladas “El Unicornio”, un establecimiento donde hay gran variedad de tacos al mejor sabor. El precio de cada uno va desde los $12 hasta los $20 pesos mexicanos por lo que este lugar cuenta con la garantía de La Pura Sabrosura.

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