VIDEO | La peligrosa “Bajada del Diablo”: así fue el ACCIDENTE del camión de refrescos y por qué esta calle es un RIESGO constante

El impresionante accidente del camión de refrescos en la conocida “Bajada del Diablo” no es del todo una sorpresa, pues la famosa pendiente de Paso Florentino, en la colonia La Mexicana, es una de las más peligrosas de la CDMX, pues casi a diario ocurren accidentes. En el video se ve cómo el vehículo perdió el control, descendió sin frenos y chocando contra varias fachadas, rompiendo incluso el muro de una de ellas.

🔥🚨 TRAGEDIA EN LA "BAJADA DEL DIABLO" EN CDMX 🚨🔥



Lo que parecía un día normal terminó en caos absoluto en la colonia Ampliación La Mexicana, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.



Un chofer de un camión repartidor de Jarritos perdió el control mientras…

La “Bajada del Diablo”: qué pasó con el camión de refrescos

Obviamente, al ver estas imágenes, se reabrió la conversación sobre lo poco seguro que es el cruce de Paso Florentino y Paso Viejo. Aunque el impacto fue aparatoso, los servicios de emergencia reportaron únicamente dos personas mayores con lesiones leves.

¿Por qué es tan peligrosa esta calle?

La calle, apodada también por los lugareños como “la montaña rusa”, tiene una inclinación tan pronunciada que frenar se vuelve casi imposible si un vehículo va a una velocidad considerable y pierde estabilidad, incluso con pavimento seco. En días de lluvia, la situación se agrava, pues se mezcla con el suelo resbaloso y las llantas con frecuencia no responden.

Vecinos aseguran que llevan años pidiendo reductores de velocidad, barandales reforzados y una intervención estructural. Sin embargo, no se ha tomado ningún tipo de medida.

Accidentes virales: motociclistas, taxis y hasta patrullas

En todas las redes sociales abundan los videos de esta zona donde se ve a los autos derrapando, taxis girando sin control y motociclistas cayendo al suelo. Incluso.

Nooooo... La moto. 😂



En la alcaldía Álvaro Obregón (CDMX) está la calle Paso Florentino, mejor conocida como "la bajada del diablo", una peligrosa bajada donde han habido muchos accidentes.



Jajaja... Chale, no sé porqué las autoridades no han arreglado esa calle.

Incluso nuestra compañera reportera, Karina Colmenero, alguna vez se volvió viral luego de caer de la motocicleta en este mismo cruce mientras denunciaba lo peligrosa que es.

En plena transmisión en vivo, cae reportera en la “Bajada del Diablo” de CDMX



Esta calle, con una pronunciada pendiente, es considerada una de las más peligrosas de la capital, debido a los diversos accidentes automovilísticos que ahí han ocurrido.

📹 @AztecaNoticias pic.twitter.com/nzXDbDuyEw — Vivo Noticias Veracruz (@VivoNoticiasVer) March 6, 2024

Aunque el accidente del camión volvió a encender el debate, la zona sigue igual. Para los vecinos, la combinación de inclinación extrema, infraestructura deficiente y nulos trabajos de mantenimiento convierte a la Bajada del Diablo en un riesgo permanente no solo para los vehículos y personas que circulan en la calle, pues las viviendas, como ya vimos, también corren riesgo.

