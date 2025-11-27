inklusion logo Sitio accesible
VIDEO | La peligrosa “Bajada del Diablo”: así fue el ACCIDENTE del camión de refrescos y por qué esta calle es un RIESGO constante

Captan en video el reciente accidente de un camión sobre la famosa “Bajada del Diablo”. Se vuelven a encender las alarmas y se recuerdan los casos más virales.

La peligrosa “Bajada del Diablo” así fue el accidente del camión de refrescos y por qué esta calle es un riesgo constante.jpg
Crédito: Anonymous Hispano X: @anonopshispano
Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
El impresionante accidente del camión de refrescos en la conocida “Bajada del Diablo” no es del todo una sorpresa, pues la famosa pendiente de Paso Florentino, en la colonia La Mexicana, es una de las más peligrosas de la CDMX, pues casi a diario ocurren accidentes. En el video se ve cómo el vehículo perdió el control, descendió sin frenos y chocando contra varias fachadas, rompiendo incluso el muro de una de ellas.

La “Bajada del Diablo”: qué pasó con el camión de refrescos

Obviamente, al ver estas imágenes, se reabrió la conversación sobre lo poco seguro que es el cruce de Paso Florentino y Paso Viejo. Aunque el impacto fue aparatoso, los servicios de emergencia reportaron únicamente dos personas mayores con lesiones leves.

¿Por qué es tan peligrosa esta calle?

La calle, apodada también por los lugareños como “la montaña rusa”, tiene una inclinación tan pronunciada que frenar se vuelve casi imposible si un vehículo va a una velocidad considerable y pierde estabilidad, incluso con pavimento seco. En días de lluvia, la situación se agrava, pues se mezcla con el suelo resbaloso y las llantas con frecuencia no responden.

Vecinos aseguran que llevan años pidiendo reductores de velocidad, barandales reforzados y una intervención estructural. Sin embargo, no se ha tomado ningún tipo de medida.

Accidentes virales: motociclistas, taxis y hasta patrullas

En todas las redes sociales abundan los videos de esta zona donde se ve a los autos derrapando, taxis girando sin control y motociclistas cayendo al suelo. Incluso.

Incluso nuestra compañera reportera, Karina Colmenero, alguna vez se volvió viral luego de caer de la motocicleta en este mismo cruce mientras denunciaba lo peligrosa que es.

Aunque el accidente del camión volvió a encender el debate, la zona sigue igual. Para los vecinos, la combinación de inclinación extrema, infraestructura deficiente y nulos trabajos de mantenimiento convierte a la Bajada del Diablo en un riesgo permanente no solo para los vehículos y personas que circulan en la calle, pues las viviendas, como ya vimos, también corren riesgo.

