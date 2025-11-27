ÚLTIMA HORA: periodista cae por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto

Una tragedia impactó las redes sociales : la periodista y fotoperiodista Leticia Lembi murió tras caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una foto. Con el paso de las horas, comenzaron a revelarse detalles que explican cómo ocurrió el accidente.

Según medios locales, Leticia, de 33 años, se acercó a unas escaleras ubicadas en un acantilado del Mar del Plata, en Argentina. Allí perdió el equilibrio y cayó más de 25 metros al vacío. Murió al instante.

Sus amigos pidieron ayuda de inmediato, pero cuando los servicios de emergencia llegaron, ya no pudieron reanimarla. Uno de los testigos fue su primo, de nombre Santiago.

Aunque al principio se habló de un accidente fortuito, el canal El Trece reportó que la escalera podría haber sido improvisada por vecinos, sin aprobación ni estructura oficial. Así lo confirmó Analía Elefante, residente de la zona. La falta de planeación, sumada a la erosión y a las condiciones naturales del lugar, habría contribuido al desenlace fatal.

El diario Clarín acudió al sitio y mostró la estructura. Había una escalera de cemento precaria, sin barrotes de seguridad y colocada justo al borde del acantilado. Está ubicada en el kilómetro 535 de la ruta provincial 11, junto a la Estancia La Moringa.

“Es una zona que tiene como una especie de mirador, pero que no tiene ningún tipo de barandal (...) Estaban sacando alguna foto o video para contenido. Sus familiares y amigos escucharon el grito y lamentablemente vieron la escena”, explicó Carlos Russo, el fiscal encargado del caso.

¿Quién era Leticia Lembi?

Leticia era egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Social. Según La Nación, trabajaba como coordinadora en una empresa de marketing y consultoría.

(Instagram @letil_) Esta fue la última publicación de Leticia Lembi.

En redes sociales compartía fotos de sus viajes y de su compañero inseparable: un perro salchicha. Su última publicación, una historia en Instagram, la mostraba disfrutando una experiencia de vino en Winery Costa y Pampa Trapiche. Su mensaje para sus seguidores fue: “Acá haciéndome la wine woman”.

Una vida llena de proyectos que terminó demasiado pronto. En paz descanse.