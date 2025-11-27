Teo y Kim especulan con hipotética salvación de Fabiola Campomanes: “Sergio va a salir sí o sí"

Luego de una polémica Asamblea, los granjeros comenzaron a definir algunos detalles de sus estrategias de cara a la gala de eliminación de este domingo y muestra de ello es la breve e improvisada reunión que sostuvieron Kim Shantal y César Doroteo en el establo de La Granja VIP.

Kim señala las pocas opciones de Fabiola para la doble traición

Luego de que Kim Shantal comenzara con las labores de limpieza en el establo de La Granja VIP, César Doroteo se le acercó como parte de su recorrido de supervisión, hecho que fue aprovechado por la nominada para compartirle su punto de vista sobre lo que ocurrirá en el desafío de salvación de esta noche.

La peona le dijo al Capataz que aunque Fabiola Campomanes lograra hacerse con la victoria, de todas maneras tiene que salvarla a ella o a 'El Patrón' Alberto del Río para el viernes, ya que Lis Vega fue elegida por La Bea para no competir en el reto gracias a la ventaja que le otorgó el huevo dorado.

Por otro lado, añadió que la doble traición de cualquier manera les beneficiará a todos sus aliados, pues solamente quedan La Bea, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori como opciones para subir al cuadro de nominados y que el traicionado buscaría colocar en la placa al ex Capataz de última hora, tal y como lo habían planeado.

Cabe señar que Teo coincidió con el señalamiento de Shantal y le comentó la inquietud de La Bea de que la estrategia no tuviera éxito y que pudiera resultar nominada debido a la molestia de Campomanes por elegir a Sergio como objetivo grupal, pero que él se encargó de hacerle ver precisamente el punto de Kim y que el peón "va a salir sí o sí", así como la posibilidad de que Fabiola pudiera escoger a otro granjero.

Además, Kim le compartió al Capataz la satisfacción de Alfredo Adame por el inminente resultado, pues afirmó que el escenario era "más que perfecto", y la aparente indiferencia de Sergio, ya que él señaló que "les hubiera salido mejor".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.