César Doroteo hace temprana autoevaluación de su desempeño en La Granja VIP: “Soy un gran Capataz... yo espero”

Uno de los aspectos que será revisado con lupa tanto por el Tío Pepe como por el público que sintoniza la transmisión 24/7 del reality show será el desempeño de César Doroteo como Capataz de La Granja VIP, pero el influencer también se tomó unos minutos en este día para realizar una autoevaluación de su trabajo hasta el momento como líder de los granjeros.

"¿Cómo voy a saber qué hora es si no hay Sol?": El clima 'engaña' a Teo

Luego de que fuera despertado por Eleazar Gómez, César Doroteo no perdió tiempo para prepararse y salir a ver si ya era hora para levantar a los peones; sin embargo, se topó con un clima bastante nublado, el cual lo engañó a tal punto que consideró que tal vez era demasiado temprano para despertar a sus compañeros en el granero. Poco tiempo después y gracias al apoyo de la producción, confirmó que era momento de hablarles a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y Kim Shantal.

Eventualmente, Teo comenzó con la recolección de los huevos en el gallinero y dejó salir a las ovejas para luego hacer un repaso de las actividades que debían estar listas hasta ese momento, las que posiblemente no se harían por el clima, como destapar el huerto y las conejeras, y las que estaban pendientes; "soy un gran Capataz... yo espero", exclamó César.

¿Será que la gestión de César Doroteo logre que los granjeros reciban el 100 por ciento del presupuesto de comida para la siguiente semana?

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

