La polémica confesión de Aislinn Derbez tras la muerte de su madre

El pasado lunes se confirmó la muerte de la locutora Gabriela Michel, motivo por el cual ha sido tema de conversación en México por su relación con el actor Eugenio Derbez y por ser la madre de la modelo Aislinn Derbez. En este último caso, la también actriz ha sorprendido con una confesión relacionada con su infancia.

Gabriela Michel tenía 65 años de edad y murió a causa de un infarto. Esta semana su nombre ha recorrido los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo, sobre todo con la mirada puesta en las reacciones de su ex pareja Eugenio Derbez y de la hija que comparten.

¿Cuál fue la confesión de Aislinn Derbez?

En el marco de uno de los episodios del podcast “La Magia del Caos”, Aislinn Derbez tuvo como invitada a Alessandra Rosaldo, la actual esposa de Eugenio Derbez. Fue en esta charla que la actriz le confesó que le hubiera gustado tenerla a ella como madre.

Aislinn Derbez señaló que Rosaldo “es una de las mamás más increíbles que conozco”, dejando en claro la admiración de su parte. Sin embargo, la confesión realizada evidenció que su relación con Gabriela Michel “fue difícil” en algunos momentos puntuales de su vida.

¿Cómo fue la relación de Aislinn Derbez y Gabriela Michel?

Las expresiones de Aislinn Derbez para con Alessandra Rosaldo han sido viralizadas en las últimas horas porque pone de manifiesto que no logró durante gran parte de su infancia sentirse acompañada y comprendida emocionalmente por su madre biológica.

La relación de Aislinn Derbez y Gabriela Michel tuvo diferentes carencias de las cuales la modelo se está recuperando. En sus palabras se ha podido comprender que en el contacto con la actual esposa de Eugenio Derbez ha podido hallar aprendizajes relacionados con la maternidad y que ahora ella aplica con su propia hija Kailani.