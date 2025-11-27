La Más Draga se burla de Ángela Aguilar con una marioneta

La Más Draga es un reality show mexicano de competencia drag que tiene como objetivo coronar a la mejor drag queen de México y Latinoamérica. El mismo se ha transformado en uno de los más populares.

En uno de los episodios más recientes de La Más Draga, ha provocado múltiples reacciones en redes sociales ya que la concursante Nayla Downs, utilizó una marioneta de Ángela Aguilar durante un reto de doblaje. Esto se transmitió el 24 de noviembre y se viralizó rápidamente.

¿Qué hizo Nayla Downs con la marioneta de Ángela Aguilar?

Nayla Downs regresó a las competencias luego de una eliminación previa para enfrentarse a Caos Lasciva y Calypso. Las participantes realizaron su interpretación con el tema “Qué agonía”, canción de Yuridia y Ángela Aguilar, de la cual la cantante sonorense lanzó posteriormente una versión en solitario.

En la presentación fue Downs quien utilizó una marioneta alusiva a Ángela Aguilar, por lo que empezaron a desatarse las risas pero también las opiniones en las redes sociales.

Luego de que esto se transmitiera, la comunidad LGBT+ impulsó comentarios irónicos y memes sobre el momento. Entre las publicaciones destacó la frase “no es icónica”, utilizada en diferentes contextos para referirse a la cantante.

Algunos usuarios tomaron bien la acción de Nayla Downs ya que la definieron como una persona inteligente pero otros dijeron que estaba siendo convertida en meme debido a su ausencia en la versión más reciente de la canción y al distanciamiento con ciertos sectores del público.

¿Cuándo es la final de La Más Draga 7?

Esta polémica tiene lugar semanas antes de la gran final. El cierre de temporada se llevará a cabo el martes16 de diciembre de 2025 en la Arena Ciudad de México, recinto con capacidad para más de 20 mil asistentes.

Aquí se reunirán los finalistas, las concursantes eliminadas y figuras clave del show, incluida la conductora Karime Pindter. Los boletos están disponibles en Super Boletos, con precios que van de 63 a 5,600 pesos mexicanos en la zona Platino.

