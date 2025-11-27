Se viraliza momento entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

La pareja de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, se ha mostrado un poco más abierta durante las recientes alfombras rojas. Rodríguez, exconductora de Venga la Alegría, ha sido una gran compañía en las ceremonias de premiación.

Una de las apariciones que más se destacó fue la de la entrega de los Latin Grammys, así como su presencia conjunta en los Emmy Internacional, donde el programa ¿Quién es la máscara?, conducido por Rivera, estuvo nominado.

Lo que más llamó la atención fue que en el evento, ellos se mostraron muy cercanos y el cantante sorprendió a todos al darle un beso a Cynthia. La fotografía fue compartida por Rodríguez en Instagram, describiendo el momento como uno junto “al amor de su vida”.

¿Qué se sabe de la relación de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Rodríguez y Rivera han mantenido su relación en discreción pero han tomado la decisión de mostrarse con más frecuencia en público por lo que sus seguidores están enloquecidos con esta actitud.

Fue en el año 2022 cuando sorprendieron al anunciar su boda en Aranda, España, y poco después compartieron una visita al Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco. En el 2023 su amor creció aún más cuando en agosto nació su hijo León de quien solo se han visto imágenes parciales ya que cuidan su privacidad.

A esto han expresado que tienen deseo de buscar un segundo bebé por lo que los comentarios de apoyo han sido muchos.

¿Cuáles son los futuros proyectos de la pareja?

Si bien la pareja ha estado en presencia de eventos internacionales, están trabajando en sus nuevos proyectos profesionales. Uno de ellos fue su participación como jurado en Miss Universo México, donde el cantante no dudó en dedicarle elogios públicos.

Una de las anécdotas más recordadas entre ellos es la propuesta de matrimonio, en la que Rivera utilizó la letra de su canción La carta. En los Emmy Internacional la pareja coincidió con otras figuras mexicanas como Anahí, Juanpa Zurita y Eugenio Derbez, generando gran conversación en redes sociales.

