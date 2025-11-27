Y a todo esto, ¿qué ha pasado con la víctima de Fofo Márquez? Hay actualizaciones que no gustan mucho

‘Fofo’ Márquez lleva más de año y medio en la cárcel , cumpliendo su condena de 17 años y 6 meses por agredir a Edith Márquez, quien se convirtió en su víctima en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la mujer reveló que el influencer todavía no ha pagado la reparación del daño, que equivale a unos 277 mil 400 pesos.

“Yo pensé que el tiempo, tal vez los psicólogos, tal vez hacer tus actividades del día a día, podrían ayudarte a superar algo, pero no; es algo que ya no superas”, dijo Edith en una charla en el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

La víctima de ‘Fofo’ Márquez explicó que aún tiene problemas de salud derivados de la agresión.

¿Por qué Edith, víctima de ‘Fofo’ Márquez, todavía no recibe la reparación del daño?

Según explicó Edith Marquez, no ha tenido la oportunidad de recibir la compensación debido a que el proceso legal todavía se encuentra en amparo, es decir, que todavía no se ha llegado a una resolución total.

Te recordamos que el creador de contenido fue acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, pero sus abogados apelaron y esperan que cambie el delito buscando salir de prisión.

Lo único que pide Edith es “justicia” por todo lo que ocurrió hace dos años. Y es que, ella misma ha hecho todos los gastos, desde consultas médicas, psicológicas y hasta legales. La mujer no reveló cuánto dinero ha gastado.

Cuál es la fortuna de ‘Fofo’ Márquez y por qué tiene tanto dinero

La fortuna de ‘Fofo’ Márquez es desconocida; sin embargo, el portal El Imparcial, asegura que los ingresos anuales del influencer eran de unos 1.3 millones de dólares (unos 21 millones de pesos.

La mayoría de estas ganancias provenían de su familia, pues padre, Rodolfo Márquez Flores, fue un empresario que trabajó en la industria del calzado y el petróleo, con una marca de gasolineras. Así lo explicó el creador de contenido en una charla en el pódcast de Gusgri.

Su fortuna le permitía presumir de lujos en redes sociales, con autos de gama alta, animales exótcos y fiestas exclusivas.

¿Quién es ‘Fofo’ Márquez?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez es un influencer mexicano de 27 años que compartía sus lujos y vida llena de excentricidades en TikTok y YouTube, reuniendo una gran cantidad de seguidores.