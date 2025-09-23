VIDEO: Nieta de la “Abuelita Heroína” es trasladada a hospital en Estados Unidos; este es su estado de salud

El pasado 10 de septiembre se vivió una de las tragedias más importantes dentro de la capital del país en los últimos años, esto luego de la explosión de una pipa de gas que le arrebató la vida a decenas de personas. En ese sentido, una historia que llena de júbilo a los ciudadanos es la de la “Abuelita Heroína”.

La “Abuelita Heroína” es una mujer que arriesgó su vida con tal de salvaguardar la integridad de su nieta. Para ello, tomó la decisión de cubrir por completo a la menor de edad mientras ocurría la explosión en la alcaldía Iztapalapa, lo cual le dejó quemaduras de consideración.

¿Cuál es el estado de salud de Jazlyn, nieta de la “Abuelita Heroína”?

Han pasado casi dos semanas desde el lamentable suceso, y si bien la pequeña sufrió quemaduras de tercer grado en el 25% de su cuerpo, la realidad es que continúa con vida gracias a los cuidados que ha tenido en un hospital de los Estados Unidos, mismo que la mantiene estable.

Jazlyn ya se encuentra en el Shriners Children's Texas



— Michou y Mau (@michouymau) September 16, 2025

Vale mencionar que la pequeña de 2 años de edad sufrió quemaduras importantes en las manos, los pies, la espalda y la cabeza. Ante esta situación, la Fundación Michou Mau compartió un video en donde se reveló cómo fue el traslado de la menor al hospital Shriners Children’s Texas.

El último reporte menciona que la nieta de la “Abuelita Heroína” se encuentra en estado crítico tras ser intubada, aunque también se menciona que está recibiendo los cuidados necesarios para recuperarse en un lapso de uno a dos meses, por lo que la madre agradeció a la fundación por su apoyo.

💔🙏 Luto en Iztapalapa



Falleció la señora Alicia Matías Teodoro, la abuelita que con su cuerpo protegió a su nieta de 2 años durante la explosión de la pipa en La Concordia.



— MX (@MXNoticias24) September 13, 2025

¿La “Abuelita Heroína” perdió la vida tras su acto?

A pesar de la importante polémica que generó su estado de salud tras la explosión de la pipa de gas, vale mencionar que Alicia Matías Teodoro, conocida como la “Abuelita Heroína”, perdió la vida a los 49 años de edad luego de sufrir un infarto y tras algunos días de permanecer en el hospital Magdalena de las Salinas, lo cual generó la tristeza de miles de personas alrededor del país.