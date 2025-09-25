Jóvenes se hacen virales por pegarles ojitos a todas las ilustraciones: VIDEO

En la actualidad, hay mucho contenido en la web, pero solamente algunos logran causar furor en las redes, ya sea por lo gracioso de las imágenes o por lo impactante de los hechos. Así ocurrió con unos jóvenes que le pegaron ojitos a todas las ilustraciones que vieron en un supermercado.

Dichas acciones han provocado miles de risas por parte de los usuarios que ven el video. Si todavía no lo has visto, entonces no te vayas, porque te contaremos qué sucedió y todos los comentarios que han provocado en la publicación.

¿Qué pasó en el video viral?

Las imágenes fueron publicadas en Instagram por la cuenta de @chikibrandy, donde vemos a una pareja de jóvenes, explicando que van de visita a un reconocido supermercado para tener una cita. A diferencia de otras personas que harían actividades románticas, ellos acudieron al lugar para pegar ojitos a todas las ilustraciones que veían.

Dentro de las víctimas que obtuvieron ojitos curiosos, se destacan los personajes de Batman, un perrito, los personajes de Frozen, o Peppa Pig. Incluso, se lo aplicaron a varios personajes de marcas reconocidas. Su travesura no pasó desapercibida; parece que dichas acciones fueron vistas por el personal, provocando que fueran llevadas ante la ley.

En el texto que agregaron a la publicación, explican que la vida es muy corta para no hacer travesuras así, además de explicar que en los próximos días van a subir un video de las personas que vieron su travesura plasmada en el supermercado y sus respectivas reacciones, causando furor en las redes.

¿Qué comentarios fueron los más populares en el video?

La publicación se hizo el 8 de septiembre, hasta el momento el video ha logrado reunir más de 91 mil “me gustas”. Aunque, solamente tiene 233 comentarios, varios de ellos son muy graciosos, de los cuales se destacan los siguientes:

“Batman: pasen el baticontexto”

“Un Batman bien despierto”

“Yo compre un té…con esos ojos en la cara de Alicia en el país de las maravillas”

“Yo solo quiero algo así”

Aunque las acciones de los jóvenes, al pegar ojitos en todas las ilustraciones, fueron castigadas, ha generado mucho furor en las redes, sacando varias risas a los internautas que ven las imágenes y el resultado que obtuvieron al agregar esos ojos saltones.