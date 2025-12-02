La vez que Evelyn Guijarro y Mati Álvarez se unieron para eliminar a este campeón y leyenda de Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México está viviendo su semana número 10, y aunque no lo parezca, esta campaña no es un All Stars sino una edición normal a pesar del gran elenco que tiene compitiendo. Pero, en la primera temporada de Super Estrellas que reunió a los campeones, subcampeones y leyendas, tuvo un momento bastante polémico luego de que Mati Álvarez y Evelyn Guijarro se unieran para eliminar a uno de los monarcas.

¿Quiénes fueron los atletas que participaron en el All Star de Exatlón México 2022?

Fue en el 2022 cuando Mati Álvarez y Evelyn Guijarro estuvieron compitiendo en la temporada All Star de Exatlón México, la cual reunió a varias estrellas, entre ellas a los campeones, subcampeones y referentes de la marca.

El equipo azul estuvo conformado por: Macky González, Evelyn Guijarro, Marysol Cortés, Ximena Duggan, Ernesto Cázares, Javi Márquez, Koke Guerrero y David Juárez mejor conocido como la Bestia.

Los atletas rojos que fueron convocados por Antonio Rosique en aquella edición fueron: Aristeo Cázares, Patricio Araujo, Heliud Pulido, Heber Gallegos, Ana Lago, Mati Álvarez, Zudikey Rodríguez y Nataly Gutiérrez.

¿Quién fue la leyenda y campeón que fue eliminado gracias a la estrategia de las Mavelyn´s?

El campeón que fue eliminado por las Mavelyn´s en aquella edición de súper estrellas de Exatlón México fue Aristeo Cázares. Aguileón fue al Duelo de Eliminación un domingo 10 de abril de 2022. En aquella Pugna Máxima, el mayor de los Sky Brother´s compitió ante Sniper y frente a Javi Márquez.

Ese Duelo por la Permanencia terminó con un marcador de 2 vidas para Eve, 1 para el Big Papi y 0 para el Campeón Rojo. Sin embargo, las teorías sobre una posible alianza entre Sniper y Terminator se dieron cuando Aguileón dijo que él siempre competía de manera pulcra, limpia y con mucho honor, dando a entender que, en el Juego por la Supervivencia algunos televidentes dijeron que, Golden Champion se habría dejado ganar unos tiros finales y acertado otros para que se acomodara la Pugna Máxima y de esta manera fuera Cázares.

¿Habrá una tercera temporada de Exatlón All Stars?

Hasta el momento no se ha confirmado una tercera campaña de super estrellas de la marca, sin embargo, en el 2026 se daría la décima temporada de la marca, la cual podría contar algunos campeones, subcampeones y otros referentes del reality show que han hecho historia a lo largo del tiempo que lleva de transmisión el programa; el estreno de este proyecto se dio el 16 de octubre de 2017.

