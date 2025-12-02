Amiga se burla en su cara de emprendimiento de una joven: VIDEO

Las redes sociales están al pendiente de todo lo que sucede alrededor del espacio digital y ya encontraron a una nueva enemiga pública. Y es que los comentarios en contra de esta joven se multiplican cada vez más, esto al burlarse y no apoyar el emprendimiento de una joven. Supuestamente ambas vivían en una amistad cercana, pero todos le están pidiendo que ya no esté con ella. Esto le pasó a Azul Ornella.

¿Por qué esta joven recibió malos comentarios de su emprendimiento?

Este video está causando diversas sensaciones entre los que se encuentran el testimonio. Y es que la joven que inició su emprendimiento le presume los productos que compró a su mejor amiga (parece ser que así era previo a esto) y esta le responde de mala forma y con menciones bastante en un tono de desprecio.

La que se presume como su íntima amiga le decía que esperaba que sí le compraran, aunque lo veía difícil por la situación económica. Le agregó que nadie le compra bolsas y mochilas a sus amigos, que siempre van a la tienda para concretar la adquisición de esos productos a las tiendas. Y justificó sus palabras con el argumento de que la quiere y por eso le dice esas cosas de forma tan dura y directa.

Ante la actitud de su amistad, la joven identificada como Azul Ornella, simplemente le permitió expresarse y no dijo nada más. Aunque sobre el final del video se indica que esta joven sí le compró una mochila pequeña a la mujer emprendedora.

@_azulornella14 no sean este tipo de amiga, ayúdenme con la página "ENTRESTRELLAAS" en i.g 🥹

¿Es real este video de la joven que inició su emprendimiento?

Ante la situación que ya generó bastante polémica y que acumuló más de 577 mil visualizaciones y más de 22 mil likes en la cuenta de TikTok… muchos indicaron de inmediato que esto se trata de un video planeado. Es decir, la amiga no es mala y solo armó un discurso para que pareciera que están atacando el emprendimiento. Con esto, se generaron publicidad, esto para apoyar a la página de Instagram llamada Entre Estrellas.