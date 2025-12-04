¿Kate y Leo no saben cocinar? Una dinámica “sencilla” podría fracturar al Equipo Azul dentro de la novena temporada de Exatlón México

Dentro de Exatlón México no solo se vive la competencia dentro de los circuitos, sino también fuera de ellos y, por supuesto, dentro de la convivencia. En esta ocasión, una dinámica aparentemente simple terminó destapando un conflicto interno dentro del Equipo Azul, pues Katey y Leo ha comenzado a señalar que no la dinámica de cocinar es complicada, mientras algunos otros señalan que es porque ellos no tienen interés por aprender a cocinar.

“Nadie sabe cocinar”: Leo señala que el equipo está desbalanceado porque solo Dóberman sabe cocinar

No obstante, Katia y Leo saben que de su equipo solo Dóberman sabe cocinar y buscan hacer un cambio, ya que consideran injusto cargarle la mano a Dóberman, porque ni Leo ni Katia saben cocinar y no quieren aprender. La situación subió de nivel cuando se toma en cuenta que la alimentación es sin lugar a duda, parte fundamental de la competencia, más dentro de un reto como el que presenta Exatlón México.

¿Qué ocurrió dentro de la conversación?

Fue durante una charla previa a la hora de la comida cuando Katia y Leo, comentaron que no es “justo” que dentro de su equipo solo Dóberman sea quien cocine y pedían que algún otro de los equipos de cocina hiciera cambio para que él pudiera descansar. No obstante, fue en ese momento que los demás integrantes del Equipo Azul comentaron que con eso no se resuelve acusando a Kate y a Leo de que ellos deberían aprender a cocinar para qué Dóberman pudiera tener menos trabajo.

Ante esta situación, Leo comentó que él en algún momento intentó cocinar, pero recibió críticas de sus compañeros de equipo por su mala preparación, a lo que todos acordaron que tiene que cambiar la dinámica para que el trabajo pueda ser equitativo y evitar fracturas dentro de la escuadra.

¿Por qué es importante el descanso y la alimentación?

Cabe señalar que Exatlón hoy en día es el reality deportivo más demandante de la televisión mexicana, no solo por la gran presión que coloca sobre los atletas el estar encerrados 24/7 y bajo el escrutinio de las cámaras, sino también por la demanda física que exige cada circuito; por ello, junto al óptimo descanso, una alimentación correcta y de buen sabor es más que fundamental.

