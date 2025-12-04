Los 10 actores más buscados del 2025: ¿quiénes dominaron Google este año?

Como ya es costumbre, Google ya soltó su tradicional Year in Search o, lo que es lo mismo, las listas de lo más buscado. Entre todos los datos, uno de los que siempre llama más la atención es, sin duda, los 10 actores más buscados del mundo en 2025. La lista de este año es tan variada que mezcla estrellas en ascenso, protagonistas de cintas virales, talentos del K-drama y figuras que sorprendieron con actuaciones que movieron la conversación durante este año.

Los actores más buscados del 2025 en Google (y por qué todos hablaron de ellos)

Vamos directo a lo que venimos. Estos fueron los nombres que más curiosidad generaron entre millones de usuarios:



Mikey Madison Lewis Pullman Isabela Merced Song Ji Woo Kaitlyn Dever Charlie Hunnam Bella Ramsey Gavin Casalegno Emma Myers Walton Goggins

Puede que muchos de estos nombres los ubiques a la perfección y otros, no tanto. Es por eso que aquí te contamos por qué estas personalidades dominaron durante un año entero las búsquedas en Google.

Mikey Madison & Lewis Pullman: las sorpresas que se volvieron fenómenos

Mikey Madison fue una de las grandes sorpresas, pues sorprendió al mundo con su papel protagónico en “Anora”, una de las películas más comentadas del año. Su interpretación abrió debates, análisis y toneladas de búsquedas sobre su filmografía previa.

Lewis Pullman, por su parte, confirmó una vez más que es uno de los actores más sólidos de su generación. Destacó este año en proyectos de alto perfil y actuaciones que se volvieron rápidamente tendencia en redes, ganando así un lugar dentro de los nombres que más intrigaron al público.

Isabela Merced, Song Ji Woo y Kaitlyn Dever: el poder de la nueva generación

Otros nombres que llamaron mucho la atención del público tras sus apariciones en películas y series taquilleras fueron:



Isabela Merced, quien consolidó su estatus de estrella global gracias a múltiples proyectos en cine y televisión.

quien consolidó su estatus de estrella global gracias a múltiples proyectos en cine y televisión. Song Ji Woo fue la revelación del K-drama en 2025: cada episodio que estrenaba disparaba búsquedas.

fue la revelación del K-drama en 2025: cada episodio que estrenaba disparaba búsquedas. Kaitlyn Dever destacó con papeles dramáticos que se volvieron favoritos tanto de la crítica como de la audiencia.

Charlie Hunnam, Bella Ramsey y Gavin Casalegno: de los fandoms al mainstream

La cosa no se detiene ahí, pues mientras Hunnam siguió atrayendo fans con su presencia en proyectos de acción y fantasía, Bella Ramsey volvió a dominar Internet. Con el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, logró demostrar que su transición de estrella juvenil a figura adulta del entretenimiento apenas comienza. En cuanto a Gavin Casalegno se volvió viral con su participación en producciones que dominaron plataformas de streaming.

Emma Myers y Walton Goggins: versatilidad que conquista búsquedas

Emma Myers confirmó que su ascenso no era casualidad; cada nuevo anuncio suyo terminaba entre las tendencias. Y Walton Goggins, se robo las producciones, las miradas e incluso las búsquedas en Google.

También te puede interesar: La Bea se anticipa y pide votos ante posible nominación en La Granja VIP