La Bea se anticipa y pide votos ante posible nominación en La Granja VIP

El resultado del reto de salvación de esta noche definirá en buena medida el rumbo que tomará la recta final de La Granja VIP y debido al limitado número de participantes que quedan en el reality show, La Bea decidió comenzar a pedir votos ante una posible nominación en la ceremonia de doble traición de mañana.

La Bea espera nominación a manos de Eleazar o Sergio

Aunque Kim Shantal buscaría proteger a su amiga si ganara el reto de salvación por medio de una hipotética negociación con Fabiola Campomanes, el reducido número de opciones colocan a la Bea como objetivo de quien quiera que sea el traicionado el próximo viernes.

La comediante anticipó que si Shantal perdiera el desafío de esta noche, Fabiola y Alfredo Adame se salvarían mutuamente y ella sería la única opción para entrar al cuadro final de nominados, ya sea de manera directa o a manos del traicionado, que podría ser Eleazar Gómez o Sergio Mayer Mori.

Ante ese escenario, La Bea decidió valerse de la gallina 'Gloria' y las cámaras del gallinero para pedir votos no solamente para Kim y César Doroteo, quien fue elegido por Mayer Mori para no competir esta noche y permanecer en la placa de nominados de esta semana hasta la gala de eliminación del domingo, sino también para ella ante el escenario en el que pudiera correr peligro de salir de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Fabiola Campomanes, Kim Shantal o Alfredo Adame del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.