Alejandra Ávalos asegura que los hijos de José José han dañado su reputación.

Alejandra Ávalos explica por qué ya no quiere hablar de José José.

Alejandra Ávalos ya no desea seguir hablando de José José y asegura que por hablar de este tema ha sido víctima de escarnio y ha sido perjudicada su carrera.

“Ya no voy a hablar más de esas familias, por favor, no me sigan preguntando. Es impensable todo lo que han hecho en mi contra, es agresivo, violento, de baja calidad, de baja categoría, ya amancillaron mucho mi nombre, mi reputación y mi credibilidad”, expresó la artista de 52 años.

La actriz no descarta tomar medidas legales en caso de que la polémica con José Joel, Marysol Sosa y Anel Noreña suba de tono.

“Si en algún momento me llegara a mí un documento, olvídense señores, porque en ese momento se vienen mis abogados y hacemos una defensa”, subrayó.

La capitalina cree tener pruebas suficientes para defenderse de los señalamientos a su persona.

Ya tenemos los documentos de todas las ofensas de daño moral que me han hecho a través de dos años. Por favor, ya quiero que esto se termine, ya me declaré en paz

Te puede interesar: Familia de Valentín Elizalde reacciona al compromiso de Tano y Gabriela Sabag.

Alejandra Ávalos quiere limar las asperezas con sus enemigos

La cantante y actriz también desea dar carpetazo al enfrentamiento con los integrantes de la familia Sosa-Noreña.

En diciembre del año pasado, dije que no quería hablar más de esto, pero ellos siguen insistiendo y diciéndome adjetivos descalificativos

Yo ya no quiero hablar de esa familia, siempre están opacando los momentos más hermosos de mi carrera

La cantante desconoce cómo se solucionará el evento del día 19 de septiembre, en el Festival del Bolero, donde la convocaron a ella y a José Joel.

Yo ya estoy harta. Yo no sé qué vamos a hacer ahora en el Festival del Bolero, porque el día sábado 19 de septiembre estamos convocados José Joel y yo. Yo no sé qué va a pasar

Y se atrevió a exigir una disculpa pública de Anel y a sus hijos para hacer las paces con ellos.

“Necesito que ellos den una disculpa pública hacia mi persona, antes que cualquier cosa. Si esto se maneja a nivel público, con una disculpa, entonces estoy dispuesta a ceder”, concluyó.

También te puede interesar: Vicente Fernández cuenta con una sonda de alimentación especial.

