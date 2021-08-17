Alejandra Barros reveló cómo fue trabajar con su ex, Tony Dalton.

Alejandra Barros visitó nuestro foro de Ventaneando para contar detalles inéditos de su reciente proyecto profesional. La querida artista, de 50 años, estrenó la película Ni tuyo, ni mía, una comedia que pinta para ser un éxito en la pantalla grande.

La cinta cuenta con la presencia de reconocidas figuras del espectáculo, por ejemplo, José Fors, Prakriti Maduro, Amanda Araiz, Carolina Torres, Tony Dalton y muchos otros más.

En exclusiva para este programa, la querida Alejandra contó más detalles del filme dirigido por Sandra Solares y musicalizado por Felipe Franco.

“Estoy feliz de invitarlos a ver Ni tuyo, ni mía, van a poder ver esta película divertida. Es una comedia y el incidente que denota la comedia es una infidelidad. Trata sobre reinventarte y no perderte”, expresó la artista para este programa.

La mexicana se dijo feliz por ver la industria del cine reactivarse poco a poco tras la pandemia de Covid-19.

“Que se reactive de una manera segura, el cine es una experiencia única, es diferente ver una película en casa, pero la experiencia del cine es otra”, confesó.

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Alejandra Barros confesó cómo fue trabajar con su ex Tony Dalton

En la película Ni tuyo, ni mía, Alejandra Barros y Tony Dalton se reencontraron tras vivir una relación sentimental hace algunos años.

La actriz confesó que no guarda resentimientos a su colega de trabajo Tony, quien funge como su supuesto esposo en el reciente filme de Sandra Solares.

“Después de una relación tan larga nos queremos muchísimo. Nos conocemos tan bien, que hay comunicación y confianza, lo tienen que ver porque es mi marido en la película. Cariño siempre va a haber. Qué mejor actor de Tony para hacer ese personaje”, concluyó la artista entusiasmada por su más reciente producción tras la pandemia de Covid-19.

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