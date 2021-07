Pese a estar demandada por su hija, Alejandra Guzmán dice amar a Frida Sofía.

La cantante de rock aceptó que su familia es disfuncional, pero, muy talentosa, cariñosa y transparente.

Luego de que Frida Sofía diera a conocer que interpuso una demanda en contra de su abuelo Enrique Guzmán y su mamá Alejandra, la rockera rompió el silencio y aseguró estar en paz.

En entrevista para Ventaneando, la intérprete de “Mi peor error” habló sobre la salud de su mamá Silvia Pinal, luego de que diera a conocer que estaba en el hospital y se especulaba que estaba grave, sin embargo, aclaró que sólo fue a hacerse chequeos de rutina.

“Está entera, mi mamá está harta de estar en el hospital. Se enojó con Luis Enrique y conmigo porque la llevamos al hospital en la madrugada porque nos metió un susto; la enfermera que estaba con ella le vio la oxigenación muy baja. (…) No se quería quedar, entonces todo se arrancó y le digo: ‘Mamá, compórtate’”, indicó la cantante.

La Guzmán aseguró que está haciendo meditaciones que le ha ayudado a enfocarse: “Estoy también con una terapeuta y ella me está ayudando, me dio antidepresivos porque lo necesito, pero estoy vertiendo todo mi ser en el arte; he estado escribiendo, he estado pintando mucho”.

“Yo he decidido estar en paz conmigo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante y salir a cantar con todas las ganas que tengo. Hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma con todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón”, aseveró.

Al hablar de toda la polémica de Frida, Alejandra confesó que ha sido complicado: “No ha sido fácil, pero estoy tranquila porque sé la verdad y porque tengo fe en que pueda ayudar de alguna manera”.

“Es la prueba más dura de mi vida. A veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo... me refiero al destino de las cosas o cómo suceden, por eso yo no pierdo la fe y créeme que somos una familia disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente”, confesó.

Al hablar sobre su papá Enrique Guzmán la también actriz indicó: “Mi papi ya está mejor, hemos estado hablando mucho. Yo sé lo que está pasando, porque es una situación muy dolorosa; yo he estado también en esta situación durante años y es muy difícil porque estoy en medio de dos grandes amores míos, de mi vida”.

Por último Alejandra Guzmán indicó que confía en que todo se resolverá: “Creo que esto se va a resolver porque sé quién soy realmente, siempre le he dado todo lo que he podido a mi hija y la amo con toda mi alma, pero sí me preocupa, me preocupa mucho. (…) Le mando luz cuando hago mis meditaciones y soy la que más quiero que esto se solucione, pero también mi papá tiene derecho a defenderse”.

