Alejandra Guzmán dejará herencia a Frida Sofía si perdona a su abuelo.

Alejandra Guzmán habría condicionado a Frida Sofía, ¡su herencia a cambio de terminar con el pleito con su abuelo Enrique Guzmán!

Luego de que Frida Sofía denunciara a su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual, ¡la familia Guzmán Pinal, ha estado envuelta en un sinfín de polémicas! Alejandra Guzmán defiende a su padre, ¡y al parecer condicionó a su hija para dejarle su herencia! ¿Qué sucedió? Te contamos los detalles.

¿Alejandra Guzmán condicionó a su hija Frida Sofía para darle su herencia?

Recordemos que hace unos meses, Frida Sofía denunció en medios de comunicación y redes sociales que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era una niña, ¡y no solo eso! También dijo que el cantante abusaba de su madre y de su abuela Silvia Pinal, a quien golpeaba fuertemente.

Después de semanas de que la familia Guzmán ha estado en el ojo del huracán, y después de que Frida quisiera cambiarse hasta el apellido, se dijo que Alejandra sacaría de su testamento a su hija, ¡a lo cual la infuencer dijo no importarle, pues el dinero no es lo que ella necesita, necesita el apoyo de su madre! Fue Pablo Moctezuma, padre de Frida, quien confirmó que su hija había sido eliminada del documento ante la polémica con Enrique Guzmán. ¡Qué fuerte!

Al respecto, Frida Sofía escribió en su cuenta de Instagram: “Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro. Ubíquense pinch* haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero... No se confundan”, dijo Frida.

Una persona cercana a Silvia Pinal, comenta que Alejandra Guzmán quiere poner como garantía su herencia, con la condición de que Frida Sofía deje de atacar a su familia, ¿será verdad? “Está buscando la forma de mantener callada y tranquila a Frida, para eso tomará su herencia como moneda de cambio... si no se calla y, sobre todo, si no se retracta, no le tocará nada de su fortuna cuando ella falte”, dijo la supuesta persona cercana a la familia Guzmán.

¿En qué terminará todo esto? Seguimos informándote.

