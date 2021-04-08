- 35 años.

- ACTRIZ.

- Cuenta con una amplia experiencia en cine, teatro y televisión.

- Realizó sus estudios de actuación en el Actor’s Sud en Marsella, Francia y luego una especialización para cine en Paris con Patricia Sterlin.

- En Francia trabajó por primera vez en el cine y en el teatro para después regresar a México, en donde empezó a construir una fructífera carrera en cine, teatro y televisión.

- En 2014 fue reconocida con el premio “El Laurel de Oro” por su trayectoria como actriz. A lo largo de tres años fue la imagen oficial y maestra de ceremonias del FICG (Festival Internacional de Cine de Guadalajara). En 2018 se le reconoció como la madrina de la SICS (Semana Internacional de Cine de Santander).

- Ha participado en diversas producciones cinematográficas como “Despertar”, una coproducción de México, Costa Rica y Colombia en la que llevó el personaje principal, y que tuvo presencia en el Festival de Cine de Cannes 2018. “Volverte a ver”, ”Entre piernas”, ”Amante de lo ajeno”, “Morgana”, “Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero”, "Forgiveness" y "The Last Animal".

- En televisión, ha formado parte de proyectos como: “El señor de los cielos”, “El César”, “3 Familias”, “Perseguidos”, ”Estado de gracia”, “Alguien más”,“Dolores: la Jenni que yo conocí” y”El Juego de las Llaves”.

- Ha sido la imagen de las reservas naturales de todo el país, realizando la serie “Acción Ecosistemas”. En teatro ha trabajado en un gran número de obras, siendo dirigida por maestros como Jodorowsky, Gabriel Retes y Céline Pitavy.