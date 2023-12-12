Alejandro Fernández aún resiente la muerte de su padre

Hoy que es 12 de diciembre y se conmemora el segundo aniversario luctuoso de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández admite que a dos años de su partida, el dolor no cesa, aunque él y su familia han aprendido a vivir con ello.

Obviamente, no se va el dolor, es una cosa que siempre va a estar aquí, pero es una cosa que te acostumbras o te haces al ánimo de vivir con eso

Y así es como lo van a conmemorar en el Rancho Los Tres Potrillos, con música y sin lágrimas.

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Vamos a tener ahí una misa para mi padre y va hacer mi madre un evento familiar, donde va haber comida, música, va a ser algo lindo y alegre, no queremos lágrimas. Mi padre siempre decía que lo recordáramos con risas y sonando el mariachi

Muy fuerte, la veo súper bien, aunque de repente se me cae un poco, he tratado de mantenerla muy cerca de mí, la invité a España, si nos vamos de vacaciones me la llevo, entonces hemos estado muy cercana a ella

¿Cómo pasó las posadas familiares?

Y, hablando justamente de la unión familiar, Alejandro presumió la posada navideña que disfrutó con buena parte de la Dinastía, incluida sus nietas.

Fuimos a las posadas de mi familia, la pasamos muy bien, entre mis hijos, mis nietas y todos mis sobrinos y cada vez más grande, menos de un mes para que nazca Nirvana. Las tengo súper consentidas, es lindísimo, uno las malcrían y las regreso a sus padres para que las eduquen

¿Cómo va a ser la nueva gira de Alejandro Fernández?

Tras el éxito de su gira 'Amor y Patria', Alejandro abrirá nuevas fechas para el 2024 pero, esta vez en plaza de toros de la República Mexicana.

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