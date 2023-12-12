Alejandro Fernández aún resiente la muerte de su padre
Alejandro Fernández ha pasado por momentos muy complicados, tras la muerte de su padre, pero ahora lo recuerda con mucha alegría.
Hoy que es 12 de diciembre y se conmemora el segundo aniversario luctuoso de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández admite que a dos años de su partida, el dolor no cesa, aunque él y su familia han aprendido a vivir con ello.
Obviamente, no se va el dolor, es una cosa que siempre va a estar aquí, pero es una cosa que te acostumbras o te haces al ánimo de vivir con eso
Y así es como lo van a conmemorar en el Rancho Los Tres Potrillos, con música y sin lágrimas.
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Vamos a tener ahí una misa para mi padre y va hacer mi madre un evento familiar, donde va haber comida, música, va a ser algo lindo y alegre, no queremos lágrimas. Mi padre siempre decía que lo recordáramos con risas y sonando el mariachi
Muy fuerte, la veo súper bien, aunque de repente se me cae un poco, he tratado de mantenerla muy cerca de mí, la invité a España, si nos vamos de vacaciones me la llevo, entonces hemos estado muy cercana a ella
¿Cómo pasó las posadas familiares?
Y, hablando justamente de la unión familiar, Alejandro presumió la posada navideña que disfrutó con buena parte de la Dinastía, incluida sus nietas.
Fuimos a las posadas de mi familia, la pasamos muy bien, entre mis hijos, mis nietas y todos mis sobrinos y cada vez más grande, menos de un mes para que nazca Nirvana. Las tengo súper consentidas, es lindísimo, uno las malcrían y las regreso a sus padres para que las eduquen
¿Cómo va a ser la nueva gira de Alejandro Fernández?
Tras el éxito de su gira 'Amor y Patria', Alejandro abrirá nuevas fechas para el 2024 pero, esta vez en plaza de toros de la República Mexicana.
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Hicimos la Plaza de Toros el año pasado, me fue espectacular y queremos volverlo hacer, pero no nada más eso, sino que queremos hacer una réplica de lo que pasó y de lo que sucedió en la Plaza México, en diferentes plazas en toda la República Mexicana. Estamos replicando lo que mi padre, en su momento hizo conmigo, vamos a darle otro año para que se afiance más en el escenario. Un saludo para Ventaneando, para todo el equipo, Pati Chapoy, para todos