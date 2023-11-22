Alertan por reto de TikTok “48 horas”, ¿de qué trata y por qué encendió las alarmas?

Las redes sociales pueden ser utilizadas de diferentes maneras, sobre todo para entretenerse y hasta realizar algunos retos virales, tal es el caso del llamado reto de “48 horas”, el cual encendió las alarmas por la siguiente razón.

El pasado 19 de noviembre, un adolescente identificado como José Alejandro “N” fue reportado como desaparecido en Los Mochis, Sinaloa, luego de haber salido de su hogar, ubicado en el fraccionamiento Viñedos de Cerdeña, entre Alejandrina y Río Presidio.

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Gala Montes y Ceci de la Cueva adivinaron quiénes eran TikTokers.

El joven habría sido ubicado en una tienda departamental, pero al percatarse de esto, huyó del lugar. De acuerdo con su padre, el menor fue captado por la cámara de seguridad de uno de sus vecinos a las 5:46 horas.

Luego de la denuncia se activaron los protocolos de búsqueda y como mencionamos anteriormente, fue ubicado pero logró escapar, posteriormente, el menor fue localizado en una finca abandonada por agentes de la Fiscalía del Estado, se sabe que el joven estaba cumpliendo con un reto que se viralizó en TikTok llamado “48 horas”.

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¿Qué dijeron las autoridades? Julio César Romanillo Montoya, Secretario de Seguridad Pública del municipio de Ahome, exhortó a los padres de familia a que estén atentos al comportamiento de sus hijos, ante los retos de desaparecer 48 horas que se han viralizado en redes sociales.

Por su parte, Sara Bruna Quiñonez Estrada, fiscal de Sinaloa, informó que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la desaparición del menor y saber si tiene una relación con el reto de TikTok.

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¿En qué consiste el reto de TikTok?

El reto consiste en simular una desaparición forzada durante 48 horas, con la intensión de movilizar a las autoridades. Esto incluye la emisión de alertas Amber y operativos de búsqueda y localización de la persona desaparecida.

Esta práctica incentiva a los jóvenes a abandonar sus hogares, dejándolos incomunicados de sus familias, amigos y seres queridos, algo que sin duda representa un riesgo para ellos, ya que se exponen a grandes peligros, sobre todo en un estado como Sinaloa donde opera el crimen organizado.