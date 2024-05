VIDEO de Alex Marín en el aeropuerto lo envuelve en el escándalo

Alex Marín es todo un personaje y constantemente acapara los reflectores, principalmente por las fotos y videos que comparte en redes sociales donde presume a sus múltiples novias, pero también por sus ocurrencias que lo hacen viral.

Alex Marín es uno de los tantos actores de películas para adultos más famosos de México y su nombre comenzó a tomar fuerza a raíz de su separación con Mía Marín, su esposa y de dos de sus novias.

Laura asegura que su hermano sorprendió a su novia con su padre [VIDEO] Laura asegura que su hermano se quitó la vida por culpa de su papá y de la novia de su hermano, pues estaba muy deprimido tras encontrarlos besándose.

A partir de entonces, Alex Marín se ha dado a la tarea de conseguir más novias y al parecer no le cuesta trabajo alguno, pues ya son cinco las mujeres con las que sale el controvertido actor de cine para adultos.

¿Alex Marín presentó a su nueva novia?

En días pasados, Alex Marín fue relacionado con una modelo de origen ruso llamada Vitalina; sin embargo, fue la fémina la que descartó tener un noviazgo con el histrión y se deslindó por completo de todo aquello que pudiera ligarla con el también productor.

Posteriormente, el actor aprovechó para presentar a su nueva novia. Se trata de Abril Marín, que es una joven regiomontana que recientemente se sumó a la ya numerosa familia Marín. Hasta el momento se desconocen más detalles sobre ella, lo único que se sabe es que participó con el actor en un video donde él le preguntó cuál creía que era la exnovia que más ha querido en su vida.

¿Alex Marín se volvió tendencia por un video? En las últimas horas Alex Marín se convirtió en uno de los personajes más buscados del internet, esto a raíz de que un usuario publicó un video con el texto: “WTF con Alex Marín”.

En el video se ve al actor de películas para adultos jugando en la fila para abordar su vuelo, pero lo que llamó la atención fue cuando se montó en su maleta y la usó como carrito para no caminar, lo que generó algunos comentarios en redes.

Wtf con el Alex Marin pic.twitter.com/ciR6H2QpbR — Gente Mamando (@GenteMamando) May 14, 2024

¿Qué dijeron los internautas?

El video ya suma miles de reproducciones y comentarios como: “¿Qué no es ilegal traer esas maletas por la pila de litio? Pone a todos en peligro”, “Si él no es feliz… ¿entonces quién?”, “Se monta en su maleta”, “No sé si realmente me cae mal o es envidia”.

¿Cuánto gana Alex Marín?

En una entrevista con Roberto Martínez, Alex Marín mencionó que la que más ganaba de sus novias era Giselle Montes, quien sumaba más de 12 mil dólares al mes (239 mil 400 pesos), mientras que él aseguró que ganaba unos 99 mil 793 pesos.

