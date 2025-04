Alexis Ayala revela momento incómodo con una actriz: “yo también merezco respeto”

La realidad es que la industria televisiva y la del espectáculo en general (música, cine, redes sociales, moda, etcétera) tiene historias muy macabras. Recién leíamos lo ocurrido con Sabine Moussier y el abuso sufrido en una telenovela. Y aunque una buena cantidad de las denuncias vienen de parte de las mujeres, recientemente Alexis Ayala indicó que a él le tocó vivir una situación parecida.

Aunque esa vivencia no llegó a concretarse un abuso como tal, indicó que sí lo puso a cuestionarse cosas. Y es que prácticamente no hay día que no exista una denuncia en contra de las personas que históricamente han tenido el poder en estas producciones. Pero, ¿qué le sucedió al famoso actor de telenovelas mexicanas?

¿Alexis Ayala sufrió acoso sexual mientras trabajaba en una escena íntima?

El nacido en San Francisco es uno de los hombres más reconocidos en la industria dentro del mundo de las telenovelas. Sus característicos personajes le hicieron uno de los actores más odiados por los papeles tan icónicos que interpretaba como villano de las historias. Y en este mismo evento donde Sabine declaró el abuso sufrido hace años, Alexis tuvo su aporte.

No refiriéndose específicamente al caso de la actriz nacida en Alemania, él también indicó que le tocó vivir una experiencia bastante desagradable hace más de 20 años. Alexis platicó que justamente se preparaban para iniciar la toma de una escena de cama, misma donde su compañera actriz le indicó que si tenían sexo de verdad, ella no tenía problema.

Es decir, previo a iniciar una actuación, su compañera de trabajo le puso sumamente incómodo. Ayala terminó sus declaraciones respecto al tema diciendo que por eso él siempre es muy claro y tiene una planificación de este tipo de tomas. ¿Qué harán, habrá jaloneos, empujones, etcétera? Y al final a lo que llama es al profesionalismo de todos los involucrados en labores que ponen en estas situaciones complicadas a todos los que participan en la producción.

