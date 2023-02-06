Alfredo Adame podría ser arrestado por el caso con Diana Golden.

Diana Golden, convocó el pasado viernes a la prensa para dar a conocer que Alfredo Adame podría ser arrestado en virtud de que le ganó la demanda por daño moral que le fincó hace un tiempo y ya le pagó la compensación económica marcada por el juez, pero no le ha ofrecido la disculpa pública que marcó la autoridad.

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En compañía de su abogado, la actriz habló del caso:

Ya íbamos a meter a la cárcel al señor Alfredo Adame, porque él tiene que hacer esto, pero decir ‘Me disculpo ante todos los medios por haber difamado a la señora Diana Golden por tanto tiempo’, porque sus difamaciones, ahora me está costando caro con el inquilino que tengo y de eso se está agarrando para no pagarme la renta, para quererse quedar…

En sentencia lo condena a una sanción económica, que es cerca de 30 mil pesos, que ya cumplió y por otro lado, lo condenan a la publicación de la sentencia en los mismos medios en los que difundió él todas las agresiones contra la señora, esa es la parte que no ha cumplido y es por la que se le va a sancionar con arrestos

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Ya se le sancionó con multas, ahora vienen los arrestos. Mira, no confundamos un arresto administrativo, son como el alcoholímetro, a fin de cuentas, es una sanción administrativa. Es en el centro de sanciones administrativas donde tendrás que pasar primero 12, 24, 26 horas y así vamos a estar hasta que publique esta sentencia

¿Qué opina Diana Golden de las peleas de Alfredo Adame? Diana Golden, también reaccionó al reciente altercado de Alfredo en la vía pública.

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¿Diana Golden se arrepiente de su relación con Alfredo? Luego de todos los problemas, Diana Golden aseguró que se arrepiente de haber tenido una relación con Alfredo Adame.



