Malena Boccadoro, nieta de Diego Verdaguer, debuta en la música.

A un año de la muerte de Diego Verdaguer, un nuevo miembro de su familia se revela como su heredera musical, se trata de su nieta Malena Boccadoro, hija de Ximena Boccadoro a quien Diego procreó en su primer matrimonio.

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Malena, acaba de lanzar la canción ‘Galaxies’, que él mismo Diego le produjo antes de morir, el tema es de una dulzura infinita.

Es que, es la última canción que mi abuelo me ayudó a hacer y, pues mi abuelo siempre me impulsó a hacer música, grabé la voz con mi abuelo en su estudio en México, pero la canción terminó hace unos meses de que falleció. Fue algo rarísimo, él no escucho el producto final y si se siente tan raro, que es algo que realmente no puedo explicar bien, pero llore cuando termine esta canción

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Realmente, muy difícil, mi abuelo era como, yo crecí sin papá y mi abuelo, era mi abuelo no era mi papá, pero era el hombre de mi vida

Ximena Boccadoro habló de la relación con su hermana y Amanda Miguel.

Y aprovechamos para preguntar a Ximena, quien reside con sus hijos en Estados Unidos, sobre si este último año se ha mantenido en contacto con Amanda Miguel y su hermana Ana Victoria.

A mi hermana la amo y a mi sobrino también y, yo siento que Amanda es de las mejores cantantes que existe en este universo, la súper admiro

Sobre el tema de la herencia de Diego, se mostró muy prudente.

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