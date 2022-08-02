¿Diego Boneta tiene un problema con el alcohol? Así respondió.

Diego Boneta asegura no tener problemas con el alcohol a propósito del video en el que se le ve cantando un tema de Luis Miguel, algo pasado de copas.

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No, para nada. Cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos en un cantabar, yo veo micrófono y me subo a cantar, no hay quien me pare

Qué te digo, que me traicionaron los tequilas para esa canción, pero otras sí me salieron bien y esas no las subieron, y eso dije ‘¿Por qué no suben las otras también? No estaba trabajando, no era un concierto. Yo estaba con mis amigos pasándola bien, también es importante relajarse, pasarla bien

Diego Boneta reveló que va a lanzar su propio tequila.

Por cierto, que, hablando de alcohol, contó que en breve lanzará su propio tequila.

Soy tequilero, que, por cierto, les tengo una sorpresa, que pronto voy a estar lanzando mi tequila, espero que en septiembre. No se va a llamar Diego Boneta, es tequila mexicano, hecho en Atotonilco, en los Altos

Tenemos nuestra propia destilería, llevo 2 años ya con esto, varias pruebas, porque soy muy tequilero, como ya pudieron ver en ese video, que les puedo decir, es el mejor tequila que he probado

Diego Boneta, viajó la tarde de ayer acompañado por su madre, Astrid Boneta y su perrita, que sirve también como apoyo emocional.

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