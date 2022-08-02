Pepe Cabello reveló el contenido de otros videos de Mónica Dossetti.

Pepe Cabello, quien destapó el video de la agresión de Mónica Dossetti a manos de su hermano José, revela el contenido del resto de los videos que hace una semana entregó a la fiscalía de Morelos para completar la investigación sobre el caso que podría derivar en un intento de homicidio.

Relata que en dichos videos se constata que la relación de ambos hermanos era absolutamente tóxica: "Se ve que tienen una relación tóxica: siempre eran gritos y siempre eran inconvenientes, pero en esta ocasión se pasaron y llegaron a los golpes".

En el video también se aprecia como José agrede a Mónica asustándola con cuestiones demoníacas. Y es que, según Cabello, Mónica atribuía a la brujería la esclerosis múltiple que padece.

"En el video hay una situación donde se enfrentan por esto de los demonios, el diablo y los ángeles. Ellos son muy creyentes de esto... él me platicó que había tenido unas visiones... sus creencias, sus ángeles y sus demonios... tienen mucha ambición a eso", dijo.

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¿José se disculpó con su hermana Mónica?

Pero, ¿es verdad que luego de haber intentado ahorcar a su hermana, José Dossetti le pidió perdón tal como lo ha asegurado?

"No... ese final no lo tiene... en este video son situaciones de sube y baja de emociones. Él dice que se va a suicidar, luego habla de diablos, de demonios... luego él se derrumba y dice que se va a suicidar", reveló.

Hace unas semanas, el nombre de Mónica Dossetti se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que se viralizara un video a punto de ser estrangulada por su hermano José.

Pepe, vecino de la actriz, dio a conocer el video asegurando que existía más material delicado que estaba siendo analizado por las autoridades de Tepoztlán, lugar de los hechos.

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