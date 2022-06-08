Alfredo Adame y Oskarín protagonizan nueva pelea: “Dormí con Magaly”.

Estamos viviendo la última semana de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí! en donde todos los famosos han sufrido y superado todo tipo de pruebas para poder buscar un lugar en la final.

Sin embargo, uno de los retos más grandes que han tenido que enfrentar los participantes de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!, ha sido la convivencia, pues dentro de los campamentos hay personalidades muy fuertes.

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Por lo que hemos visto varias polémicas entre los famosos, una de las más sonadas fue la pelea entre Oskarín y Alfredo Adame, quienes estuvieron a nada de llegar a los golpes por una diferencia.

¿Alfredo Adame y Oskarín tuvieron una nueva pelea en Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!? En uno de los avances que hemos visto de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!, hemos logrado ver que Oskarín hace una fuerte declaración que podría ocasionar una nueva pelea con Alfredo Adame.



Ya que, en una de las reuniones de los participantes, se logra escuchar decir al querido comediante de Venga la Alegría habría dormido con Magaly, la exnovia de Alfredo Adame.



Tras las fuertes revelaciones de Oskarín, Alfredo Adame explotó contra el payaso teniendo una fuerte reacción que podría terminar con una nueva confrontación física y la posible salida de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!



La polémica llega a su punto más alto en la última semana de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!, por lo que cualquiera de los participantes puede ganar, aunque las reacciones que ha tenido Alfredo Adame podrían cambiar el rumbo de la competencia.

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Por lo que no te puedes perder esta semana los últimos episodios de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí!, por la señal de Azteca UNO en punto de las 19:30 horas donde podrás conocer al ganador de la primera temporada del reality.