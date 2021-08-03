Sashiel Tello cuenta su historia de abuso sexual para prevenir a otras mujeres. La saxofonista fue abusada por su maestro de música que ya fue vinculado a proceso y está en prisión preventiva.

La chica dijo a Ventanenado, que tomó clases particulares con Pavel 'N' cuando ella tenía 16 y él 36 porque ya había sido previamente profesor de su mamá, pero su comportamiento se volvió cada vez más acosador y otras personas ya habían alzado la voz por el mismo tema.

Hubo algunos comentarios de acoso de ‘haces mucho ejercicio’, ‘estás muy buena’, etc. Le dije que no me parecían esas conductas y él tomó unas actitudes medio agresivas

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Pavel 'N' ataca a Sashiel Tello

La joven recordó que en 2018, Pavel 'N' le dijo que fuera a tomar clase a su casa. Ahí, él decidió pararla después de una media hora y comenzó a decirle "que se le antojaba mucho", entre otros comentarios sexuales. Cuando ella le dejó claro que no le interesaba eso, se tornó chantajista y le dijo que "él ya habia ayudado demasiado, que no era gratis", haciendo referencia a un acto sexual, ahí fue cuando pasó lo de la violación.

Sí hubo violencia, hubo jaloneos, me intentó ahorcar, me puso la mano en la cara para que me callara. Me puse a llorar para que alguien me ayudara

Es entonces cuando ella denunció ante las autoridades y después de un periodo de tiempo, por fin el maestro fue vinculado a proceso y se encuentra actualmente en prisión preventiva.

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