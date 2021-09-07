Desmienten que Vicente Fernández está contagiado de Covid-19.

Vicente Fernández Jr. nos da detalles el estado de salud de su padre.

Vicente Fernández Jr. se comunicó a nuestro programa Ventaneando para desmentir a una revista de circulación nacional, la cual lanzó fuertes declaraciones sobre la salud de Vicente Fernández.

La mencionada publicación de espectáculos trascendió que El Charro de Huentitán se contagió de Covid-19 y se sometió a un tratamiento de células madre. Sin embargo, Vicente Fernández Jr. defendió a su padre a capa y espada en este programa.

“Quiero desmentir categóricamente la mentira y la falsedad de que mi papá está infectado de Covid, que le pusieron un tratamiento de células madre, que lo sacaron el sábado y que mi mamá no está yendo. Es una plaga de puras mentiras”, expresó el artista de 57 años.

El hermano de Alejandro Fernández asegura que toda su familia se somete a constantes pruebas de Covid-19 y mantiene las medidas sanitarias adecuadas.

“Todos estamos checados, mi papá está súper checado. Si sacan un reportaje de esa índole, deben de tener cómo sustentarlo. Nosotros somos los que tenemos los resultados; mi papá no tiene ninguna infección y no está contagiado de Covid”, explicó el miembro de la Dinastía Fernández.

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¿Cuál es el estado de salud de Vicente Fernández?

Nuestra querida Pati Chapoy aprovechó para preguntar por el estado de salud de Vicente Fernández, quien se encuentra en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco.

“Ha habido avances muy lentos, pero es normal por lo que estamos pasando y por la edad de mi padre”, expresó Vicente Fernández Jr. en exclusiva para Ventaneando.

Sobre si Vicente Fernández podría pasar su recuperación en el rancho de Los Tres Potrillos, esto comentó.

“Ya lo dictaminarán los doctores, nosotros estamos en las manos de profesionales y les tenemos toda la confianza”, subrayó.

La familia Fernández continúa al pendiente de todos los avances en la salud del querido cantante de música regional mexicana.

“Estamos esperando que el avance sea mayor cada día, estamos esperando a que nos den los resultados de los tratamientos que tiene mi padre”, concluyó a este programa.

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