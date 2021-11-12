Lo sorprenden acariciando a la amiga de su novia durante partido. (VIDEO)
A través de la plataforma TikTok se evidenció la supuesta infidelidad del hombre que se viralizó en internet.
En una auténtica muestra de un amor de tres, sorprendieron a un hombre acariciando a la amiga de su novia durante un partido y la evidencia de la supuesta infidelidad quedó grabada en un video de TikTok.
La plataforma de videos ha sido usada en diversas ocasiones por los internautas para compartir contenido que se hace viral de inmediato, entre ellos se encuentran los que exponen algunos casos de deslealtad.
En el caso particular de este visual, fue captado por público que se encontraban sentado detrás de ellos durante un encuentro de béisbol de los Tomateros en Culiacán, Sinaloa con la descripción: “Qué coraje, con esas amigas para que quiero enemigas”.
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#Sinaloa 📹— Anonymous Denuncias 🇲🇽🔎🌎 (@anonymous_dsc) November 8, 2021
"Amiga, date cuenta" 😂
Captan a joven acariciando a la amiga de su novia durante partido de los #Tomateros, en #Culiacán ⚾️🧢 pic.twitter.com/yrLicm08qN
La infidelidad quedó grabada
En el video se puede apreciar que un chico estira su brazo derecho y con su mano acaricia el cabello de la joven que se encuentra en otro asiento junto a su supuesta novia.
Ésta última no se dio cuenta de lo que estaba pasando pues estaba atenta al partido, pese a que en algunas ocasiones volteó para intercambiar algunas palabras con su pareja.
La mayor parte de los internautas reprobó el acto de infidelidad del sujeto, pero otros señalaron que podría tratarse de su hermana o alguna otra conocida o familiar.
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